صور وفيديو| بالطبل والمزمار.. سامي نوار في انتخابات "المهن التمثيلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

وصل الفنان سامي نوار، المرشح على منصب عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إلى النادي النهري، حيث مقر انتخابات التجديد النصفي، مع فرقة شعبية بالطبل والمزمار.

وأشعلت الفرقة روح البهجة بالنادي النهري، واستقبلها البعض بالزغاريد.

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وحصل الدكتور أشرف زكي على مقعد النقيب بالتزكية نظرا انسحاب المرشح الذي أمامه.

ويتنافس على عضوية المجلس 14 مرشحا لاختيار 6 من بينهم، وهم الفنانين سامي مغاورى، إيهاب فهمي، عفاف رشاد، أشرف طلبة، سامح بسيوني، نهال عنبر، نجلاء شعير، محسن صبري، سامي نوار، سميحة عبد الهادي، مصطفى حجاج، كريم البسطي، هاني عبد الهادي، إبراهيم غنام.