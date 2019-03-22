داني بويل يوضح سبب عدم إخراج الجزء الـ25 من "جيمس بوند"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

بعد رفضه إخراج الجزء الـ25 من سلسلة الجاسوسية والأكشن "James Bond"، أدلي بويل بأولى تصريحات الصحفية منذ إعلان موقفه وفقا لموقع "Varitey"، إذ فضل عدم الحديث عن الاختلافات في وجهات النظر بينه وبين الشركة المنتجة، إلا بعد اختيار بديل له من قبل الشركة.

وأكد بويل، في تصريحاته، أنه بدأ كتابة سيناريو الجزء الـ25 من السلسلة مع كاتب السيناريو الإنجليزي، جون هودج، الذي شاركه كتابة عدد من أفلامه السينمائية طول مسيرته منها "Trainspotting" عام 1996، والجزء الثاني من الفيلم نفسه عام 2017، إلا أن الموضوع لم يكتمل، موضحا أنه كان مختلفا تماما عن ما تم تقديمه من قبل بالسلسلة العالمية.

وصرح بويل قائلا: "لقد عملنا جاهدين، ولكن الشركة المنتجة لم تتفق معنا فيما قمنا بكتابته، وقررنا بعدها الرحيل، كما تمنيت التوفيق لمخرج الفيلم الجديد كاري فوكوناجا، وأعلم جيدا أنه سيقوم بعمل جيد للغاية بأحداث الجزء الجديد"، وجاءت تصريحات بويل تزامنا مع الحملة الترويجية لأحدث أعماله السينمائية هذا العام، وهو الفيلم الوثائقي "Yesterday" والمقرر مشاركته بفعاليات مهرجان ترايبيكا السينمائي الدولي بشهر مايو المقبل.

وفاز داني بويل بجائزة الأوسكار الأولى له بمسيرته عن فيلمه "المليونير المتشرد" عام 2008، الذي اكتسح حفل توزيع جوائز الأوسكار بـ8 جوائز دفعة واحدة، من ضمنها جائزة أفضل مخرج وأفضل فيلم في العام، كما أخرج عددا من الأعمال السينمائية المميزة منها "127 Hours" عام 2010.