وصول متأخر لروجينا وغياب نجوم.. 8 مشاهد من انتخابات نقابة المهن التمثيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى

تصوير- محمود عبد الناصر

تجرى الآن انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة المهن التمثيلية، لاختيار نقيب و6 أعضاء جدد.

وفيما حسم الفنان أشرف زكي منصب النقيب، لعدم ترشح أحد أمامه، يختار الفنانون 6 أعضاء بين 14 مرشحا.

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية للنقابة عقب صلاة الجمعة، وبدأت اللجان في فتح أبوابها.

ونرصد لكم في هذا التقرير بعض المشاهد من انتخابات نقابة المهن التمثيلية، التى تجرى بالنادي النهري للنقابة.

1- ماجدة زكي بجوار أشرف زكي منذ الصباح

حرصت الفنانة ماجدة زكي على الوجود بجانب شقيقها الفنان أشرف زكي، منذ الصباح الباكر، بمقر الانتخابات.

2- روجينا تصل متأخرة

رغم مشاركة زوجها في الانتخابات، لكن يبدو أن حسمه للمنصب، جعلها غير حريصة على التواجد مبكرا، فقد وصلت روجينا بعد صلاة الجمعة إلى مقر الانتخابات

3- سيلفي نهال عنبر

Advertisements

حرصت الفنانة نهال عنبر، المرشحة على عضوية مجلس النقابة، على التقاط بعض الصور السيلفي مع أعضاء الجمعية العمومية

4- دعاية ضخمة للمرشح إيهاب فهمي

دعاية ضخمة يقوم بها الفنان إيهاب فهمي خلال انتخابات نقابة المهن التمثيلية، التي يتنافس فيها على منصب عضوية المجلس.

5- سامي نوار بالطبل البلدي

وصل الفنان سامي نوار، المرشح على منصب عضوية نقابة المهن التمثيلية، وسط فرقة بالطبل البلدي والمزمار وهتافات من أنصاره وأعضاء حملته.

6- وصول كبار الفنانين

وصل بعد صلاة الجمعة عدد من النجوم كبار مثل أحمد خليل وسميحة أيوب ورجاء الجداوي ويوسف شعبان وعبدالله مشرف ومحمد أبودواد.

7- غياب النجوم

لم يصل حتى الآن سوى عدد قليل من نجوم الصف الأول للمشاركة في انتخابات النقابة

8- أشرف زكي يدلى بصوته

التقطت عدسة الخليج 365 عدة صور للفنان أشرف زكي وهو يدلى بصوته في انتخابات التجديد النصفي