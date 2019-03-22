صور| سمير صبري وأحمد آدم وسميحة أيوب في انتخابات "المهن التمثيلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

بدأ عدد كبير من النجوم الوصول إلى مقر النادي النهري لنقابة المهن التمثيلية، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي، بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية.

ووصل منذ قليل سمير صبري وسميحة ايوب وأحمد خليل وأحمد أدم وعبد الله مشرف وأشرف عبد الغفور وإدوارد ويوسف شعبان وهاني مهنى، وغيرهم.

تقام الانتخابات بمقر نادي النقابة النهري بشارع البحر الأعظم، وحصل الدكتور أشرف زكي على مقعد النقيب بالتزكية نظرا انسحاب المرشح الذي أمامه.

ويتنافس على عضوية المجلس 14 مرشحا لاختيار 6 من بينهم، وهم الفنانين سامي مغاورى، إيهاب فهمي، عفاف رشاد، أشرف طلبة، سامح بسيوني، نهال عنبر، نجلاء شعير، محسن صبري، سامي نوار، سميحة عبد الهادي، مصطفى حجاج، كريم البسطي، هاني عبد الهادي، إبراهيم غنام.