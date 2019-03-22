هكذا احتفل نجوم بوليوود بعيد الهولي على السوشيال ميديا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 مارس 2019 04:35 مساءً - يحتفل نجوم بوليوود سنويًّا بيوم هولي Holi أو "مهرجان الألوان"، الذي يُعتبر أحد أكبر المهرجانات الشعبيّة الهندوسيّة، حيث يصادف بحلول فصل الربيع، وتحتفل مدينة مومباي بالهولي، الذي يتميز باللعب بالألوان والتراشق بها في المنازل والشوارع.



ويشارك مشاهير بوليوود صورهم خلال الاحتفل مع جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهنا أبرزهم لهذا العام:





النجم فارون داهاوان Varun Dhawan نشر صورًا على حسابه الخاص في انستقرام، برفقة صديقته نتاشا دلال Natasha Dalal خلال احتفالهما بيوم الهولي وإلى جانبهما يظهر والدا فارون.





النجم عامر خان Aamir Khan شارك محبيه صورة برفقة زوجته على السوشيال ميديا، معلقًا عليها بالقول: "الألطف في العالم.. mazi baiko."





النجمة كاترينا كيف Katrina Kaif شاركت جمهورها صورًا لها على انستقرام، وهي تحتقل بالهولي بالساري الهندي، وعلقت بالقول: "عيد هولي سعيد للجميع."

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النجمة ساني ليون Sunny Leone نشرت صورة على انستقرام برفقة زوجها وأولادها، وهم مطليون بالألوان وعايدت جمهورها بيوم الهولي.





النجم سلمان خان Salman Khan نشر صورة على حسابه الخاص في انستقرام برفقة النجمة كاترينا كيف، وكتب عليها: أتمنى لكم يوم هولي سعيدًا.





النجمة بريانكا شوبرا Priyanka Chopra نشرت صورة لها على انستقرام، تظهر بثوب من اللون الفوشيا والألوان من حولها كما وكأنها تحتفل بالهولي، وعلقت بالقول: "يوم هولي سعيد للجميع..اليوم تحتفل الهند بالهولي وشوارعها تملأها الألوان، حيث يُعتبر الهولي يومًا مميزًا وفرحًا للجميع..أحبكم جميعًا."