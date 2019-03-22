تأجيل الحكم على شاتاي أولوسوي وجيزام كاراجا في قضية المخدرات ومرافعة هذه الأخيرة تذهل القاضي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 مارس 2019 04:35 مساءً - عقدت يوم أمس الخميس 21 مارس في اسطنبول، جلسة الاستئناف في قضية "الإتجار بالمخدرات" المتّهم بها كل من الممثلين شاتاي أولوسوي وجيزام كاراجا والمغني جينك إيرين، بالإضافة إلى 20 شخص آخر.



شاتاي تخلّف عن حضور الجلسة، وحلّ بديلاً عنه محاميه، وقد قبل القاضي عذر غيابه.

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و في مرافعته أمام القاضي قال محاميه



"موكّلي اعترف أنّه تعاطى المخدرات فحسب، هو لم يتاجر بها، لا نعتقد أنكم ستعاقبونه بتهمة تجارة المخدرات ونطالب بحكم البراءة"



كذلك تخلّف عن الحضور جينك ايرين، وحلّ مكانه محاميه الذي قدّم عذراً أيضاً قبله القاضي.



أما جيزام كاراجا، فحضرت وقامت بمرافعة أمام القاضي أثّرت به وبكل من حضر في المحكمة قالت فيها "كنت لا أزال في سن الـ19، وكان قد مرّ على مجيئي إلى تركيا فقط 3 أو 4 سنوات وبدأت حياتي المهنية بسرعة كبيرة.".



وتابعت "تعرفت على المخدرات في بيئة العمل. جرّبتها عدّة مرّات بين الأصدقاء لكنّي لم أتاجر بها أبداً. أساساً لم يكن بمقدوري إعطاءها لأي شخص آخر لأنّني لم أكن أملك المادة معي".

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وتقدّمت جيزام بطلب من القاضي رجته فيها إنهاء القضيّة وقالت "هذه القضية مستمرة منذ 7 سنوات، تأثرت كثيراً وتعبت من ناحية عملي ونفسيتي. لقد تزوّجت في العام الماضي وأريد أن أفكّر بمستقبلي وأن أصبح أماً، لكنّي لا أجرؤ على ذلك بسبب هذا العائق واحتمال دخولي السجن. أتمنّى عليك أن تأخذ هذا بعين الاعتبار وأطالب ببراءتي".



وقد أجّل القاضي مجدداً الحكم في القضية إلى يوم 15 مايو.



يذكر أنّ القضيّة التي تورّط فيها عدد كبير من مشاهير تركيا تم الكشف عنها عام 2011، وبعد رفع دعوى قانونية ضدهم من النيابة العامة التركية، صدر حكم الحبس 4 سنوات وشهرين ضد شاتاي أولوسوي وجيزيم كاراجا والممثل الشاب يوسف أكجون والدي جي نوري كوسام.



كما شمل الحكم بدرجة أقسى وبمدة أطول مشاهير آخرين تورّطوا في نفس القضية، فحكم بالحبس لمدة 6 سنوات و3 شهور على المغني جينك إيرين وآخرين.

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كما تورط الممثل التركي جمال هونال الشهير بآريس في الموسمين الثالث والرابع من المسلسل التاريخي "قيامة أرطغرل" بالقضية نفسها.



وقد استأنف هؤلاء المشاهيرالحكم وهم يأملون بتخفيف أحكامهم.



فهل تنتهي القضيّة نهاية سعيدة، أم أنّ مستقبل هؤلاء النجوم مهددٌ بالضّياع؟