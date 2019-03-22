أكرم حسني ضيف أمير كرارة في "سهرانين"

يحل الفنان أكرم حسني، ضيف برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، ويذاع على شبكة on e الفضائية.
ومن المقرر أن يتكشف "حسني" خلال الحلقة عن العديد أعماله الفنية الجديدة، كما يتحدث عن أسرار حول حياتة الشخصية.
ويذكر أن برنامج "سهرانين" استضاف الجمعة الماضية، النجمة إلهام شاهين، والفنان خالد سليم، وتحدث الضيفان عن مشوارهما الفني، كما رصدا الصعوبات التي واجهتهما في بداية مشوارهما الفني.
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