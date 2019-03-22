وجه الفنان تامر فرج، رسالة خاصة لزوجته رانيا هاشم في عيد الأم، إقرارًا بدورها الكبير كزوجه وأم، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ونشر فرج صورة لزوجته عبر حسابه وعلق عليها قائلًا: "الأم القمر دى بتصحى كل يوم الصبح من النجمه عشان توصل بنتناجامعتها من 6 أكتوبر لمدينة العبور و بتستناها وساعات من التعب تنام فى العربيه لغاية لما هى تخلص محاضراتها عشان ترجعها".
وتابع: "لما ترجع بتتعامل عادى ولا كأنها عملت إعجاز و بتشوف شغل البيت عادى و طلباتنا و كمان
وأخيرًا قال تامر فرج عن زوجته: "الأجمل من كده أنها نسخه من أمى ربنا يخليلهالنا.. تبقى ست الستات ولا لأ.. كل سنه وكل الأمهات و الزوجات اللى زيك اللى هما مش موجودين كتير بخير و صحه يارب".
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد الأم.. تامر فرج يعترف بإنجازات زوجته ويشبهها بوالدته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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