بالفيديو.. محمد رمضان يروّج لأولى حفلاته الغنائية بمصر

روّج الفنان محمد رمضان لأولي حفلاته الغنائية المقرر إحياؤها بالتجمع الخامس آخر الشهر الجاري، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
ظهر رمضان بالفيديو الترويجي وهو يردد أجزاء من أغانية التي من
وعلق قائلًا: "أولي حفلاتي في مصر يوم 29 مارس.. ثقة في الله نجاح.. أول حفلة لي مع جمهوري الجمعة القادمة.. التجمع الخامس مركز المنارة الدولي".
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