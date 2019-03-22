بالفيديو.. محمد رمضان يروّج لأولى حفلاته الغنائية بمصر

روّج الفنان محمد رمضان لأولي حفلاته الغنائية المقرر إحياؤها بالتجمع الخامس آخر الشهر الجاري، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

ظهر رمضان بالفيديو الترويجي وهو يردد أجزاء من أغانية التي من

المقرر أداؤها بالحفل، منها الملك، نمبر وان، أنا اللي برسم الطريق، الساحة دي بتاعتي، أقوي كارت في مصر، وغيرها"، وفي نهاية المقطع يتجسد في معظم الشخصيات التي ظهر بها فيأغانيه، ليعلن عن حفله تحت شعار "أقوي حفله في مصر".

وعلق قائلًا: "أولي حفلاتي في مصر يوم 29 مارس.. ثقة في الله نجاح.. أول حفلة لي مع جمهوري الجمعة القادمة.. التجمع الخامس مركز المنارة الدولي".