شاهد.. محمد عساف عن ضحايا العَبَّارة: نشاطر الألم مع العراق الحبيب

نعى الفنان محمد عساف، ضحايا العَبَّارة السياحية الغارقة بمدينة الموصل العراقية، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التغريدات العالمي "تويتر".
وكتب عساف عبر حسابه: "ارتقت أرواحهم إلى بارئها بعد أن عبروا من ضفة
جدير بالذكر أن العَبَّارة أغرقت حوالي مائة من الضحايا، أثناء نقلهم إلي جزيرة أم الربيعين، حيث كانت وسط نهر دجله بمدينة الموصل العراقية، وأرجعوا سبب غرق العبارة إلي أن عدد الركاب فاق الطاقة الاستيعابية لها.
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