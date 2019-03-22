الأحد.. كريمة نايت وفتحي سلامة يحتفلان بإطلاق وحداني بدار الأوبرا

تستعد المطربة المغربية كريمة نايت، للاحتفال بإطلاق ألبوم "وحداني"، مع الموسيقار المصري العالمي فتحي سلامه، بدار الأوبرا المصرية، وذلك مساء يوم الأحد الموافق 24 مارس.



ومن المقرر أن تقدم نايت خلال الحفل معظم أغاني الألبوم

الجديد الذي يضم 9 أغنيات، منها "مقسوم، أبريل، قدسية، نورا، وغيرها"، والتي كتبت كريمة كلماتها بالكامل لتعبر عن هموم اجتماعية يمر بها المواطن العربي باستخداماللهجة الجزائرية واللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية، ولحنها كلها فتحي سلامه.جدير بالذكر أنه تم العمل علي ألبوم "وحداني"، لأكثر من 10 أعوام منذ بداية تسجيل أغانيه، والذي يعد عودة قوية لكريمة نايت إلى الساحة الفنية بعد غياب قرابة سبع سنوات عن ألبومها الأول "وماذا بعد".