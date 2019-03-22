الأحد.. كريمة نايت وفتحي سلامة يحتفلان بإطلاق وحداني بدار الأوبرا

تستعد المطربة المغربية كريمة نايت، للاحتفال بإطلاق ألبوم "وحداني"، مع الموسيقار المصري العالمي فتحي سلامه، بدار الأوبرا المصرية، وذلك مساء يوم الأحد الموافق 24 مارس.
ومن المقرر أن تقدم نايت خلال الحفل معظم أغاني الألبوم
جدير بالذكر أنه تم العمل علي ألبوم "وحداني"، لأكثر من 10 أعوام منذ بداية تسجيل أغانيه، والذي يعد عودة قوية لكريمة نايت إلى الساحة الفنية بعد غياب قرابة سبع سنوات عن ألبومها الأول "وماذا بعد".
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