الليلة.. الحضرة تنشد على مسرح النهر بساقية الصاوى

يقدم فريق "الحضرة" حفل إنشاد صوفى جديدًا على مسرح النهر بساقية الصاوى، وذلك اليوم الجمعة الموافق 22 من مارس الساعة السابعة مساءً. السابعة مساءً. ويذكر أن فرقة الحضرة مكونة من مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية، ويقدمون حالة روحانية من الإنشاد الدينى والابتهالات والذكر والمديح، ويعتمدون فى ذلك على قصائد تراثية لكبار مشايخ الصوفية فى حب الله ومدح النبى محمد.

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