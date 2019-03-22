شاهد.. نوال الزغبي تنعى ضحايا عَبَّارة العراق

نعت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، بكلمات مليئة بالأسى ضحايا العَبَّارة بمدينة الموصل العراقية، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع التغريدات العالمي "تويتر".

وقدمت نوال واجب العزاء لأهاليهم فكتبت عبر حسابها: "كل يوم نفوق على مية وجع.. الله يرحم شهداء العبارة ويصبر أهاليهم.. الموصل⁩ ⁧العراق".



جدير بالذكر أن العَبَّارة التي

أغرقت حوالي مائة من الضحايا، أثناء نقلهم إلي جزيرة أم الربيعين، حيث كانت وسط نهر دجله بمدينة الموصل العراقية، وأرجعوا سبب غرق العبارة إلي أن عدد الركاب فاق الطاقة الاستيعابية لها.