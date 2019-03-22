غدًا.. سلطان العارفين تُبدع في حفل عيد الأم بالربع الثقافي

يستضيف مركز الربع الثقافي فرقة سلطان العارفين، لإحياء حفل غنائي كبير بمناسبة عيد الأم، وذلك يوم غدٍ 23 مارس، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

من المقرر أن تقدم فرقة سلطان العارفين خلال الحفل الكثير من المفاجآت لهذه

المناسبة الغالية، الحفل حافل بأجمل الأناشيد الدينية والمدائح النبوية التي تضفي سحرًا خاصًا على الأجواء.يذكر أن فرقة سلطان العارفين تم تأسيسها عام 1989، بقيادة المنشد الملحن السوري أحمدسليمان، وشاركت في إحياء الحفلات الخاصة والعامة داخل وخارج القطر العربي السوري وفي مهرجانات خارجية، وأيضًا حاز المنشد أحمد سليمان على عضوية الإنشاد في وزارة الثقافه نقابة الإنشاد الديني في جمهورية مصر العربية، وتتألف هذه الفرقة عند تأسيسها من 9 أفراد بين كورال وإيقاعيين، ونالت جوائز عدة بذلك.