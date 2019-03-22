شاهد.. عزوز عادل وإيهاب فهمي وأشرف زكي في انتخابات التجديد النصفي للنقابة

نشر الفنان عزوز عادل، مجموعة صور جديدة تجمعه بأصدقائه من الوسط الفني أثناء وجودهم في نادي نقابة الممثلين للإدلاء بصوتهم في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". وظهر عزوز خلال الصورة بجانب كل من الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان إيهاب فهمي، والفنان أيمن عزب، الفنان شريف خيرالله ومجموعة أخرى من اصدقائه من الوسط الفني. ويذكر أنه توافد صباح اليوم، الجمعة، مجموعة كبيرة من الفنانين لمشاركة زملائهم انتخابات النقابة والإدلاء بصوتهم على من يستحق الفوز بمقعد مجلس النقابة. Advertisements

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