كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد آدم وإدوارد يدليان بصوتيهما في انتخابات نقابة المهن التمثيلية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يذكر أن الإنتخابات التجديد النصفى لنقابة المهن التمثيلية تجرى لاختيار النقيب، و6 من مجلس إدارة النقابة وهم الفنانون إيهاب فهمي وسامي مغاوري وأشرف طلبة وعفاف رشاد ومحسن منصور وسامح بسيوني، كما قرر عدد من الفنانين الترشح وهم الفنانة نهال عنبر، والفنانة نجلاء شعير، والفنان محسن صبري، والفنان الشاب محمد نبيل منيب، والفنان سامي نوار، الفنانة سميحة عبدالهادي.