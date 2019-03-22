كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تامر عبدالمنعم وأحمد بدير يدليان بصوتيهما في انتخابات نقابة المهن التمثيلية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص كل من الفنانين تامر عبدالمنعم، وأحمد بدير، وميرنا وليد، على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية والمنعقدة منذ صباح اليوم الجمعة بنادي النقابة في البحر الأعظم.

وأدلى حتى الآن كل من الفنانين أشرف زكي، وماجدة زكي، وعايدة كامل، وياسر صادق، ومنير مكرم، وأشرف عبدالغفور، وإيهاب فهمي، وشريف خيرالله، وريم أحمد، وروجينا، ورجاء الجداوي، يوسف شعبان، وسميحة أيوب، وعبدالله مشرف، وأحمد آدم، وإدوارد، وسمير صبري، وأحمد خليل، ومحمد عادل، ومحمد محمود عبدالعزيز، ودينا عبدالعزيز وآخرين بأصواتهم.

وكان الفنان شادي مكرم قد اُستبعد من المنافسة على مقعد النقيب بعد قبول الطعون المقدمة ضده، ما يعني فوز أشرف ذكي بالمنصب بالتزكية.