كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روجينا ورجاء الجداوي تدليان بصوتيهما في انتخابات نقابة المهن التمثيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرصت كل من الفنانة رجاء الجداوي والفنانة روجينا على الإدلاء بصوتيهما في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية والمنعقدة منذ صباح اليوم الجمعة بنادي النقابة في البحر الأعظم.

وأدلى حتى الآن كل من الفنانين أشرف زكي، وماجدة زكي، وعايدة كامل، وياسر صادق، ومنير مكرم، وأشرف عبدالغفور، وإيهاب فهمي، وشريف خيرالله، وريم أحمد وآخرين بأصواتهم.

وكان الفنان شادي مكرم قد اُستبعد من المنافسة على مقعد النقيب بعد قبول الطعون المقدمة ضده، ما يعني فوز أشرف ذكي بالمنصب بالتزكية.