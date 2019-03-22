صور نادرة تجمع المشاهير العرب بأمهاتهم في الطفولة

يحتفل نجوم العالم العربي بيوم الأم مع أمهاتهم ولا يوجد أفضل من ذكريات الطفولة والأيام الجميلة، لذا نعرض لكم بعض الصور النادرة التي تجمع النجوم مع أمهاتهم خلال فترة الطفولة:

والمميز في هذه الصور وهو أن الكثير منهم يصعب التعرف عليه، بينهم صورة نادرة تجمع النجم عمرو دياب مع والدته ووالده وهو في سن صغيرة جدًا، كذلك بالنسبة لصورة النجمة السورية كندة علوش برفقة والدتها وهي طفلة.

إلا أن هناك بعض النجوم لم تتغير ملامحهم حتى بعد التقدم في العمر وتأتي على رأسهم النجمة منة شلبي حيث يسهل التعرف عليها مع والدتها وعلى العكس منها النجمة درة التونسية التي تغيرت ملامحها بالكامل.

ضمن القائمة أيضًا صور لبعض النجوم وهم أكبر سنًا مثل الممثلة مي عز الدين والمطرب اللبناني عاصي الحلاني، خلال مرحلة المراهقة.

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شاهدوا أبرز صور المشاهير العرب برفقة أمهاتهم خلال الطفولة.

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