إيطاليا تمنح فتى مصري الجنسية دون عائلته المقيمة في البلاد منذ 18 عامًا.. والسبب!

كتب امير فتحي في الجمعة 22 مارس 2019 03:55 مساءً - ابتسم الحظ لفتى مصري إذ قرَّرت السلطات منحه الجنسية دون عائلته، بعدما أنقذت سرعة بديهته العشرات من زملائه أثناء محاولة اختطافهم.

وبحسب صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية؛ فإن الفتى المصري رامي شحاتة، أبلغ الشرطة بمحاولة السائق اختطاف حافلة كان على متنها 51 من الأطفال ومرافقيهم بالقرب من مدينة ميلانو الإيطالية أول أمس الأربعاء.

وسمح بلاغ الفتى “شحاتة” للشرطة بالتدخل وإنقاذهم في الوقت المناسب، فيما ودعا نائب رئيس الوزراء الإيطالي، زعيم حركة “الـ 5 نجوم” لويجي دي مايو إلى منح الصبي المصري الأصل البالغ 13 سنة من العمر، الجنسية الإيطالية.

وأوضح خالد شحاتة أن عائلته مصرية وتقيم في إيطاليا منذ عام 2001. وولد ابنه رامي في عام 2005، لكن العائلة لا تزال بانتظار الوثائق الرسمية الضرورية للحصول على الجنسية.

وفي ذات السياق، قدَّم والد الصبي، خالد شحاتة طلبًا للحصول على الجنسية الإيطالية، وقال: “ابني قام بواجبه، ومن الجيد لو حصل على الجنسية الإيطالية”.

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