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شاهدوا لحظة اعتداء جديد على مسجد في بريطانيا

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نوارة 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الجمعة 22 مارس 2019 03:55 مساءً - أظهر مقطع فيديو صادم، لحظة تعرض مسجد للاعتداء في مدينة برمنغهام بريطانية، وسط مخاوف من تزايد الاعتداء على مراكز إسلامية بعد هجوم نيوزيلندا الذين أوقع عشرات القتلى، في 15 مارس الجاري.

وبدا في الفيديو المسجل بكاميرات المراقبة، أشخاصا وهم يقوم بتحطيم نوافذ المسجد، عن طريق استخدام مطرقة ثقيلة، بحسب سكاي نيوز نقلاً عن صحيفة “ميرور” البريطانية.
ووقع الاعتداءات على خمسة مساجد، ليلا، وظهر رجل بقناع وهو ينهال بالضرب على النافذة، ثم جعل الزجاج يتحطم في المساجد التي تقع على مقربة من بعضها البعض.



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