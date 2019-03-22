متابعة بتجــــــــــرد: إحتفل النجم السوري محمد باش بعيد زواجه الأوّل، حيث نشر عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعه بزوجته كريستين وعلّق عليها بالقول: “سنة بقربك طعمها عسل والأيام الجاية أكيد أحلى. أم أيمن قلبي أنا”. وكان محمد باش قد رُزق بطفل أسماه أيمن، هذا وكان محمد باش قد كشف في شهر حزيران/يونيو الماضي عن أنه تزوج من المهندسة كريستين ميشال المر، وذلك بعد مرور أشهر عدة على احتفاله بزواجه منها العام الماضي بعيدًا عن الاضواء، حيث اقتصر الحفل على أهل العروسين والمقربين منهما فقط.

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كانت هذه تفاصيل خبر رسالة رومانسية من محمد باش لزوجته إحتفالًا بذكرى زواجهما الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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