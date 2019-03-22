متابعة بتجـــــــــــــرد: أكدت نجمة بوليوود الشهيرة بريانكا شوبرا لدى حلولها ضيفة على البرنامج التلفزيوني Watch What Happens Live مساء أمس أنها لا تحتاج أن تكون برفقة زوجها نيك جوناس إذا أرادت بعض الإثارة في زواجها خاصةً عندما لا يكونان مع بعضهما لفترات طويلة وقالت: “أنا أؤمن بأننا نستطيع أن نتواصل عبر استعمال الانترنت عبر الهاتف عن طريق الكتابة أو الكاميرا لنشبع رغبات بعضنا الجنسية”.
كلام شوبرا جاء ردًا على سؤال مقدم البرنامج إذا ما كانت قلقة على حياتها الحميمة في حال اضطرت وزوجها للسفر وأصبحا بعيدين عن بعضهما.
كما اعترفت بريانكا أنها ساعدت زوجها مرة في حلاقة شعر رقبته، وكشفت أن أفضل هدايا الزفاف التي تلقياها كانت من أخوي زوجها وقالت: “كيفين جلب لنا مئات زجاجات النبيذ فيما أهدانا “جو” برادًا رائعًا لنضع كل حاجياتنا بداخله”.
وكانت بريانكا أكدت في تصريح سابق أن أي علاقة دائمة ومستمرة يجب أن تبنى على الثقة والاحترام وبالأخص العمل المضني الذي يقوم به الشخص في حياته.
ونصحت بريانكا أي امرأة أن لا تقبل بأقل من هذه المعايير لتستقر في أي علاقة عاطفية.
كانت هذه تفاصيل خبر بريانكا شوبرا في تصريح صادم حول علاقتها الجنسية مع زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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