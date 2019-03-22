نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 26 دقيقة مضت التعليقات على أحلام تتألق وتطرب الجمهور بحفل أسطوري في السعودية مغلقة

متابعة بتجــــــــــــرد: أحيت النجمة الإماراتية أحلام أولى حفلاتها في المملكة العربية السعودية مساء 21 آذار/مارس الجاري في مدينة الرياض.

وتألقت أحلام بإطلالة راقية من توقيع المصمم اللبناني زهير مراد، حيث ارتدت ثوب من اللون الفضي يتميّز بقصة مستقيمة منسّقة مع كاب فضفاض مستوحى من العباءة الخليجية التقليدية.

وفاجأت أحلام، الآلاف من محبيها الحاضرين في الحفل، بحقيبة على كل كرسي، تضم هدايا، تشمل العلم السعودي وعلبة من الشوكولاتة.

وتصدر هاشتاغ “أحلام في الرياض”، المواضيع الأكثر رواجا في “تويتر” السعودية وعدد كبير من بلدان الخليج والوطن العربي.

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وفي بداية حفلها، قدمت أحلام الشكر لجمهور الرياض، وقالت: “فيه قصة عشق بيني وبي السعودية، واليوم مثل ما زوجت كل بنات السعودية، شكرا إنكم استقبلتوني عروسا في الرياض، وهذا الدائم في بدايتي في بلدي الثاني في المملكة العربية السعودية”.

وأضافت بعدما استقبلها الجمهور بحفاوة وترحاب حار: “ومني ومن دار زايد بلدي الإمارات، لكم أكبر وأعظم تحية لأهل وشعب وجمهور السعودية”.

وقدّمت أحلام خلال الحفل باقة من أروع أغاني أرشيفها الفني الحافل بالنجاحات وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ردّد معها الكلمات فتحوّل إلى كورال لم يهدأ ولا حتى للحظة واحدة.

وغردت بعد الحفل معلنة عن حفل آخر: “أسعدني إقامه حفل في مدينتي الرياض وأسعدني الإقبال الكبير لهذا الحفل وأسعدني نفاد كل التذاكر واللي راح يسعدني أكثر وأكثر إني قررت أعمل حفل ثاني باليوم التالي من الحفل تاريخ 22 اذار (مارس) شكرا يا أهلي، أهل السعوديه الغاليين على محبتكم عمركم ماخذلتوني أماكن حجوزات تذاكر حفلي بالرياض”.