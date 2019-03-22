“أبيك”.. أحدث أغاني محمد عبده – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــــرد: طرح الفنان السعودي الكبير محمد عبده أغنية جديدة بعنوان “أبيك” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

الأغنية من كلمات الامير بدر بن عبدالمحسن، ألحان الموسيقار د. طلال، توزيع وجدي فؤاد، هندسة صوتية لإيهاب نبيل واشراف عام لخالد ابو منذر.

كلمات الأغنية

أبيك في كلمة

أبيك بكلمةٍ لو هي خطا تغفر لي الزلة

وردتك ظامي وان عز وصلك بقطع حبالي

أحبك ذا ترى أول كلامي – وأخره كله

ولكن وش يضر اليوم لو تدري عن أحوالي

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وخذ ما جاز لك من ها الحكي والي تبي خله

أنا لا قلت ما في خاطري …. والله ما بالي

ظلال العاشق جروحه ومن ما يتبعه ظله !

أمانة يا شعاع الشمس لا تغضب من ظلالي

متى عمرك سمعت بعاشقٍ قد مات من غلَه

هذاك الحاسد وراعي الهوى تتلفه الامالي

حبيبي من يعزك في الهوى ما تقدر تذله

ترى قربك يزيدك بالغلا .. وان عفتني غالي

لمشاهدة فيديو أغنية “أبيك”: