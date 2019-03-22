ليدي غاغا ترتبطُ بالممثل جيريمي رينر!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ارتبطت النجمةُ العالميةُ، ليدي غاغا، 32 عامًا، بالممثل جيريمي رينر، الذي يبلغ من العمر 48 عامًا.
وقالت صحيفة "ويكلي ويك"، إن غاغا قضت الكثير من الوقت مع رينر، وابنته آفا، البالغة من العُمر ست سنوات.
تأتي هذه التقارير بعد إعلان انفصالها رسميًا عن خطيبها كريستيان كارينو بعد فشل علاقتهما سويًا، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وتُعتبر علاقة غاغا برينر هي الأحدث في قائمة الشائعات المُنتشرة مؤخرًا حولها، ومنذ أسبوعين، نشرت تغريدة على موقع التدوين العالمي "تويتر" تردُّ فيها على شائعات أنها تنتظر طفلًا، قائلةً إنها "حامل" بألبومها السادس وأنها تنتظره بشدّة.
كما انتقدت مؤخرًا مواقع التواصل الاجتماعي لأنها سمحت للأشخاص بنشر معلومات مغلوطة بسهولة، بسبب التقارير التي أشارت إلى وجود علاقة حب مع الممثل برادلي كوبر، علمًا بأنه على علاقة مع عارضة الأزياء العالمية إيرينا شايك.
وأوضحت غاغا حينها، أنها تعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي هي "مرحاض الإنترنت"، قائلةً:" أولاً وقبل كل شيء، وسائل الإعلام الاجتماعية، وبصراحة تامة، هي مرحاض الإنترنت وما يتم القيام به لثقافة البوب هو محزن".
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