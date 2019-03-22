انتهاء تصوير الجزء الثاني من "الفيل الازرق"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: انتهى فريق عمل الجزء الثاني لفيلم "الفيل الأزرق" الذي يقوم ببطولته الفنانون كريم عبد العزيز، اياد نصار، هند صبري ونيللي كريم من تصويره. علماً أنه يفترَض طرحه خلال الصيف المقبل.

ولقد التقطت الفنانة نيللي كريم صورة سيلفي تجمع أبطال الفيلم ومؤلفه أحمد مراد ونشرتها عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، كاتبة تعليقاً باللغةِ الإنجليزية أشادت فيه بفريق العمل وتعاونهم. كما شاركها الفنان كريم عبد العزيز معلناً انتهاء التصوير بعد نحو 4 أشهر من انطلاقه. علماً أن الشركة المنتجة تدرس موعد طرحه تجارياً في الصالات السينمائية في منتصف شهر يوليو، ليكون من أوائل الأفلام المطروحة تجارياً خلال موسم عيد الأضحى.

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