وفاء عامر: ابني لم يرغب بمشاركتي في الكليب

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: أكدت الفنانة وفاء عامر أن مشاركتها في الأغنية المصورة الجديدة "اشبع منها" التي طرحها نجلها بمناسبة عيد الأم جاءت بالمصادفة. موضحة أنه كان يبحث مع زملائه عن شخصية الأم التي قدمتها في الكليب، فعرضت عليه المشاركة في الأغنية.

وأضافت في تصريح لـ""الخليج 365"" أنها تحمست للكليب لإعجابها بمجموعة الشباب الموهبين المشاركين بصناعته. لافتة إلى أن نجلها لم يكن متحمساً لمشاركنها حتى لا يُتهم بأن والدته ساعدته لدخول مجال التمثيل، لكنه وافق بعد ذلك.

وحول موقفها السابق من دخول نجلها إلى عالم التمثيل، شرحت أنها لم تكن ترغب بمشاركته عندما كان صغيراً. إلا أنها شعرت بمدى اهتمامه بالفن وبتقديم أدوار ومشاهد يطرحها عبر "YouTube" وفيسبوك برفقة زملائه، فقررت احترام رغبته، وتشجيعه على تقديم ما يريده ويحبه.

وأكدت على أنها أعجِبَت بفكرالأغنية لكونها موجهة للأم التي تقدمّ حياتها من أجل ابنائها دائما. مشيرةً إلى أنها حرصت على أن يجري التصوير بصورةٍ واقعية حتى تصل الفكرة للجمهور.

تجدر الاشارة إلى أن وفاء عامر تقوم في الوقت الحالي بتصوير دورها في مسلسل "حكايتي" مع ياسمين صبري، بالإضافة إلى فيلم "ريا وسكنية" مع حورية فرغلي.