ميرنا وليد تنشر صور أمهاتها في الفن

أحتفلت الفنانة ميرنا وليد بعيد الأم على طريقتها حيث نشرت صور أمهاتها في الفن وذلك عبر حسابها الشخصي بالفيس بوك . ونشرت ميرنا صورتان الأولى من فيلم الراعي والنساء مع الراحلة سعاد حسني وقالت أنها صورة من أول عمل لها وكانت والدتها سعاد حسني ثم نشرت ميرنا صورة تجمعها بالفنانة ميرفت أمين وقالت أنها صورة من آخر عمل لها وهو مسلسل قيد عائلي والتي تقوم فيه بدور إبنة لميرفت أمين. وكتبت ميرنا أنها محظوظة بأمهاتها في الفن خاصة أنها وقفت أمام أمهات عظيمات في أعمالها . قد يهمك أيضــــــــــــــــًا - ميرنا وليد تُؤكِّد ظهورها بشكل مُختلف في "قيد عائلي" - حالة من الغضب تُسيطر على الفنانة ميرفت أمين لهذا السبب

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