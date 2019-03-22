شكرا لقرائتكم خبر عن طبلة ومزمار بلدى ورقص فى انتخابات نقابة المهن التمثيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت حالة من السعادة على أجواء انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهن التمثيلية، واستخدم المرشحون الطبلة والمزمار البلدى وسط رقص الأعضاء على أنغام الموسيقى.

وحضر عدد من الفنانين للمشاركة في التصويت بالعملية الانتخابية منهم عايدة رياض، ماجدة زكى، محمد أبو داوود، أحمد صيام، عمر السعيد، انجى خطاب.

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وفاز الدكتور أشرف زكى بمقعد النقيب دون الحاجة لانتظار فرز الأصوات بالتزكية لعدم وجود مرشح أمامه، وسيقتصر الفرز على عضوية مجلس النقابة فقط.

يذكر أن انتخابات التجديد لنصفى لنقابة المهن التمثيلية بدأت فى الساعة التاسعة صباحا، بمقر نادى النقابة بشارع البحر الأعظم، لإختيار النقيب و 6 من مجلس النقابة ، وترشح لمقعد النقيب الدكتور أشرف زكى، أما عضوية المجلس فترشح لها ١٤ شخص، وهم سامي مغاوري، ايهاب فهمي ، عفاف رشاد ، اشرف طلبة ، سامح بسيوني ، نهال عنبر ، نجلاء شعير ، محسن صبري ، سامي نوار ، سميحة عبد الهادي ، مصطفي حجاج ، كريم البسطي ، هاني عبد الهادي ، ابراهيم غنام.