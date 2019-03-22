شاهد تعاطفا مع المسلمين.. مذيعات نيوزيلندا يتحجبن أثناء تقديمهن نشرات الأخبار

كتب امير فتحي في الجمعة 22 مارس 2019 03:01 مساءً - كشفت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مذيعات نيوزيلنديات مرتديات الحجاب أثناء تقديمهن نشرات الأخبار على شاشات التلفزيون.

وتعتبر هذه الخطوة تعبيرا عن التعاطف مع المسلمين في البلاد بعد الهجوم الدموي على مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش، الذي راح ضحيته 50 شخصا، وقد سبقتهن في ذلك رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن التي ظهرت وهي ترتدي الحجاب.

وتضامن آلاف النيوزيلنديين مع ضحايا المجزرة، وحضروا صلاة الجمعة، التي أقيمت بساحة “هاغلي بارك” أمام مسجد النور، فيما رفع الأذان بجميع أنحاء البلاد التي وقفت دقيقتي صمت تكريما لضحايا المجزرة

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