بسبب خطأ.. فجر السعيد تواجه سخرية بعد تعليقها على رؤية السعودية 2030

كتب امير فتحي في الجمعة 22 مارس 2019 03:01 مساءً - انهالت تعليقات ساخرة على الإعلامية الكويتية فجر السعيد بسبب خطأ وقعت فيه عندما تحدثت عن رؤية المملكة 2030. وظهرت السعيد في برنامجها على مسؤليتي الذي يعرض على قناة هنا الكويت.



وعلقت السعيد على الأحداث السياسية والإقتصادية في المملكة موضحة سعادتها بما تسير إليه المملكة من تقدم وازدهار نتيجة جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ضمن رؤية 2030 وهنا أخطأت السعيد وقالت “رؤية 2035”.

وقالت السعيد: “سعيدة بعودة الأمير الوليد بن طلال للحياة الإقتصادية بقوة في المملكة وإعادة مبايعته لخادم الحرمين الشريفين” وأكدت أن المملكة تتجه للاستغناء عن النفط. وعلق مغردون على تصريح فجر السعيد موجهين لها انتقادات لازعة متسائلين كيف إعلامية لها هذه الشهرة والباع الطويل في مجال الإعلام وليس لديها معلومة صحيحة حول “رؤية 2030” -بحسب المغردين-.