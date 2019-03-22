شاهدوا.. بريانكا شوبرا بإطلالة مثيرة بفستان شفاف مع ملابس داخلية سوداء

كتب امير فتحي في الجمعة 22 مارس 2019 03:01 مساءً - كغيرها من النجمات اللواتي يعتمدن على أحدث صيحات الموضة، لجأت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا إلى صيحة الفستان الشفاف بطريقة أنثوية مرحة وجذابة، وذلك خلال حضورها تصوير برنامج Watch What Happens Live في مدينة نيويورك، حيث ارتدت فستانًا شفافًا منقطًا بنقشة البولكا دوت ومتعدد الطبقات من Philosophy مع ملابس داخلية سوداء تحتها.

وتميز الفستان بتنورة منفوشة بنمط البالرينا، ونسقتها مع حذاء الكعب المدبب الأسود المربوط بربطة بو في الكاحل، وتسريحة الكعكة الفوضوية، وقلادة شرابة بيضاء، وحقيبة يد سوداء صغيرة هيكلية؛ ما جعل إطلالتها تبدو متناسقة ومثيرة وجذابة.

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