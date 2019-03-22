هيفا وهبي تعيش أبشع أيام حياتها.. صار معي شي بشع ما بنساه

كتب امير فتحي في الجمعة 22 مارس 2019 03:00 مساءً - بعد ان نشرت إحدى معجبات النجمة هيفا وهبي صورة لهيفا تجمعها بإبنة صديقتها بمناسبة عيد الام ردت هيفا قائلة: ” تاريخ هالصورة إلو ذكرى عندي مع انه كنت عمبهني صديقتي بمولودتها الجديده الله يحفظها بس بنفس اليوم صار معي شي بشع ما بنساه وفقدت ٣ كنت مفكرتن اصحاب و ضهر! واليوم كمان صادف من أبشع ايام حياتي لأني اكتشفت انه الإنسان المنيح هو اغبى انسان عوج الارض والي حواليه بيستغلوه أبشع إستغلال”.

وبطبيعة الحال تلقت هيفا عشرات التعليقات الداعمة لها والمعبرة عن محبتها لها وطلبوا منها ان تبقى قوية وعلى سبيل المثال علقت زهرة: “وبحس انو انتي بغض النظر عن قلبك ياعمري بتضلك اذكى بني ادمة!مافين يستغلوكي ياقلبي لانو انتي بتلاحظي وبتحسي كتير منيح!وانامتاكدة انو احيانا كتير بتعدي بمزاجك!وتسكتي للواحد لحد ما تسكري بيبان الدني كلها بوجو!الpower بايدك ووراكي جيش بضهرك اشري بس انتي ونشربلك دمو للي يعكرلك مودك بحرف!