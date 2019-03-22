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كتب امير فتحي في الجمعة 22 مارس 2019 03:00 مساءً - نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم صورة جمعتها بوالدتها بمناسبة عيد الام معبرة لها عن حبها وقد تداول محبو نادين الصورة بكثرة.
وعلى صعيد اخر بعد الضجة التي أثارتها الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالتها الفخمة في برنامج “حمد شو”، انتشر لها فيديو آخر ظهرت فيه إلى جانب امرأة مسنة مقعدة لفتت انتباهها لأنها حضرت أيضًا إلى مكان تصوير البرنامج لمشاهدة نجيم.
وقالت السيدة إنها تابعت جميع مسلسلات نجيم منذ سنوات ولغاية اليوم، معربةً عن حماسها لمشاهدتها مسلسل “خمسة ونص” خلال شهر رمضان إلى جانب الممثلين قصي خولي ومعتصم النهار.
كانت هذه تفاصيل خبر نادين نسيب نجيم مع والدتها.. شاهدوا الشبه بينهما؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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