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كتب امير فتحي في الجمعة 22 مارس 2019 03:00 مساءً - على عكس الكثير من النجمات اللواتي يشاركن في الإحتفال بعيد الأم، أعلنت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز عن قيادتها لحملة تحت عنوان مقاطعة الإحتفالات بعيد الام.
ونشرت عبد العزيز عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة كتبت فيها:”لا للاحتفال بعيد الأم في المدارس “، وأكدت أن سبب مشاركتها في هذه الحملة هو رغبتها في مراعاة مشاعر الأطفال الأيتام، الذين حرموا من أمهاتهم، مطالبة وزارة التربية والتعليم في مصر بضرورة إصدار قرار بوقف أي احتفالات بعيد الأم في المدارس.
ومن ناحية أخرى تواصل عبد العزيز تصوير مشاهد مسلسلها “الملكة” الذي يستخوض به السباق الرمضاني المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين عبد العزيز تقود حملة لإلغاء الإحتفال بعيد الأم.. والسبب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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