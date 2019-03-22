ويل سميث يعلن الإقلاع عن إدمان الكحوليات

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أعلن النجم والممثل الأمريكي ويل سميث، بأنه توقف عن تناول الخمور منذ فترة طويلة كنوع من أنواع الانضباط النفسي والحفاظ على صحته البدنية أيضا.

وعلى جانب أحر، كشف النجم العالمي، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه يستعد للمشاركة في ماراثون رياضي في دولة كوبا بأمريكا اللاتينية بعد 3 أسابيع، مشيرا إلى أنه يخضع لتمرينات رياضية صعبة وعدد من الفحوصات الطبية.

وعن هذه التجربة، قال النجم العالمي، البالغ من العمر 50 عاما، إنه متوتر بسبب تلك التجربة التي لم يسبق له القيام بها، مضيفا أنه لا يظن أنه يستطيع الركض لمسافة 15

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والجدير بالذكر أن النجم العالمي قضى، وقتا ممتعا فى دبى بدولة الإمارات العربية، مؤخرا، حيث ظهر سميث فى فيديو من أعلى برج خليفة ويصور من الشرفة، وتظهر فى الخلفية معالم المدينة.

وكان مركز دبى الإعلامى، قد كشف أن ويل سميث قفز للمركز الثالث فى أكثر مشاهير هوليوود شعبية، عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وكتب حساب “مركز دبى الإعلامى”عبر تويتر، “الممثل العالمى ويل سميث يتقدم إلى المركز الثالث فى قائمة نجوم هوليوود الأكثر شعبية فى مواقع التواصل الاجتماعى، بحسب مؤشر MVPindex العالمى، بعد نشره صورة له من برج خليفة فى دبى”.