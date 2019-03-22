موقف إنساني لنادين نسيب نجيم مع سيدة عجوز.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، إعجاب متابعيها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب موقفها مع مسنة على الهواء.

نادين نسيب نجيم، نزلت من على المسرح خلال حلقة برنامج “حمد شو”، والذي يقدمه الفنان الكويتي حمد قلم، لتحية سيدة مسنة قعيدة تحدت عمرها لحضور الحلقة.

وقامت نادين نسيب نجيم، باحتضانها وسط حالة تفاعل كبيرة من الجمهور لموقفها الإنساني مع المسنة.

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وقالت السيدة إنها تابعت جميع مسلسلات “نجيم”، منذ سنوات إلى اليوم، معربةً عن حماسها لمشاهدتها مسلسل “خمسة ونص”، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، وتشارك فيه إلى جانب قصي خولي ومعتصم النهار.

مسلسل «خمسة ونص» الذي تشارك في بطولته أمام قصي خولي، ومعتصم النهار، والعمل من إخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة «الصباح ميديا»، ومن المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.

يذكر أن آخر أعمال نادين، كان مسلسل «طريق»، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي وشاركها البطولة الفنان السوري عابد فهد، وفاء الموصللي، ختام اللحام، عبدالهادي الصباغ، زينة مكي، جنيد زين الدين، وغيرهم، والعمل مأخوذ عن قصة للأديب المصري الراحل نجيب محفوظ، وإخراج رشا شربتجي.