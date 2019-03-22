سوزان نجم الدين تنضم لـ«حملة فرعون»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انضمت الفنانة والنجمة السورية سوزان نجم الدين لفريق عمل فيلم حملة فرعون، وهو العمل المقرر عرضه خلال الصيف القادم 2019، حيث ستشارك ضمن مشاهد الحركة والإثارة التي سيتم تصويرها مع المصارع الأميركي “مايك تايسون” في مدينة الانتاج الاعلامي بمشاركة الفنانة اللبنانية قمر، وكانت آخر المنضمات للفيلم بتوقيع العقد مع محمد السبكي.

ويواصل فريق العمل تصوير مشاهد الفيلم بمشاركة بطله عمرو سعد، فيما تشير التوقعات لإمكانية الانتهاء منه بشكلٍ كامل بحلول نهاية الشهر الجاري لتبدأ بعدها المراحل النهائية لتجهيزه للعرض بالصالات خلال موسم عيد الفطر المقبل.

وتعد هذه المشاركة لسوزان نجم الدين، هي التجربة الثانية لها في السينما المصرية، وذلك بعد فيلم “قط وفأر” مع الكاتب وحيد حامد قبل عدة سنوات.

ومن جهة أخرى، تواصل سوزان نجم الدين، في الوقت الحالي تصوير دورها بمسلسل “ابن اصول” مع الفنان حماده هلال الذي تلعب فيه دور والدته.