صورة نادرة من طفولة أحمد الشامي.. شاهد كم تغيرت ملامحه

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري أحمد الشامي جمهوره في صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

أحمد كشف النقاب عن صورة قديمة من ألبوم الطفولة، وظهر فيها وهو يعزف جيتار، وعلق قائلا: «عازف وفنان طول عمري»، وظهر بملامح مختلفة عن التي يراها عليه الجمهور الآن.

كما نشر الفنان صورة أخرى له في سن أصغر، حيث كان في حديقة المنزل يلعب كرة قدم، وعلق قائلا: «لعيب كورة من عمري».

Advertisements

جمهور الفنان المصري أمطره بعدد كبير من التعليقات على الصورتين، حيث أكد الجمهور على تغيره شكله، وإن كان البعض قال إن التغير طبيعي بعد وصوله لمرحلة الشباب.

أحمد الشامي دخل عالم التمثيل مؤخرا، وكان من بين الأعمال التي شارك بها مسلسل «أرض جو» مع الفنانة غادة عبدالرازق، ومسلسل «حكايات بنات».

أحمد هو أحد أعضاء فريق «واما»، وهي فرقة غنائية مصرية تكونت عام 1998، كان اسمها في البداية «بوي بوند»، وتغير اسمها لواما عام 2003، وتشمل 4 فنانين وهم أحمد فهمي، محمد نور، نادر حمدي، وأحمد الشامي.