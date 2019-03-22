يسرا: قلبي سر شبابي الدائم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت الفنانة المصرية يسرا، سر شبابها الدائم، وقصة الحب التي جمعتها بزوجها الحالي المهندس خالد سليم، وسبب استمرارها.
يسرا، قالت خلال لقائها في برنامج mbc trending، والمذاع عبر فضائية mbc، على هامش عرض الأزياء الذي أقامته شركة «ديور» في دبي، إن استمرار قصة حبها هي والمهندس خالد سليم، يعود إلى أن التفاهم والاحترام هو أهم شيء بين أي اثنين لاستمرار العلاقة بينهما.
وعن سر شبابها الدائم أكدت أن شعورها بشباب قلبها هو الذي يبقيها شبابًا وتحافظ على لياقتها دائمًا.
وعن الصورة التي التقطت لها في أحضان زوجها خلال حفل عيد ميلادها أكدت أنها من أحلى الصور التي تم التقاطها لهما ومن أهم اللحظات وأحلاها التي عاشتها معه لأنها لم تكن مرتبة وجاءت بشكل عفوي ودعت الله أن يحفظه لها.
أما الفنانة منى زكي، فقالت إن بقائها بجوار أولادها من أهم اللحظات التي تقدر في حياتها وأن أولادها هم جواهرها ونعمة كبيرة من عندالله.
يذكر أن عرض أزياء “ديور”، والذي أقيم في دبي، شارك فيه عدد من النجوم منهم يسرا، ومنى زكي، ونيللي كريم، وسيرين عبدالنور، وزوجها رجل الأعمال فريد رحمة، والفنان السوري عابد فهد وزوجته الإعلامية زينة اليازجي، والفنانة السعودية أسيل عمران.
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