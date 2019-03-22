زكي فطين عبدالوهاب يكشف تفاصيل زواجه من سعاد حسني وموقف والدته ليلى مراد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف المخرج المصري زكي فطين عبدالوهاب، تفاصيل زواجه من الفنانة الراحلة سعاد حسني، وسر غضب والدته الفنانة ليلى مراد.

زكي فطين عبدالوهاب، قال خلال لقائه في برنامج «معكم منى الشاذلي»، والمذاع عبر فضائية cbc، إنه كان في السنة الثانية من معهد السينما وكان يتدرب في فيلم «أهل القمة»، بطولة النجمة الراحلة سعاد حسني، وكان طليقها علي بدرخان هو مخرج الفيلم، وحدثت بينهما قصة حب.

Advertisements

وأكد أن والدته الفنانة ليلى مراد، كانت تعشق سعاد وعندما أخبرها بأمر زواجهما أصابها القلق فكيف بطالب في السنة الثانية من المعهد يتزوج نجمة بحجم سعاد، وقال إنها كانت دائما تقول له إنه منذ ولادته يسبب لها المشكلات.

وأضاف أن والدته ظلت تعشق سعاد بعد الزواج، رغم رفضها له حتى بعد الانفصال ظلت معجبة بها.

يذكر أن سعاد حسني، تزوجت خلال حياتها خمس مرات مع احتساب زواجها من عبدالحليم حافظ، بعدها تزوجت سعاد حسني من المصور والمخرج صلاح كريم لمدة عام، ثم من علي بدرخان ابن المخرج أحمد بدرخان لمدة أحد عشر عامًا انتهت في 1980، ثم تزوجت زكي فطين عبدالوهاب ابن ليلى مراد والمخرج فطين عبدالوهاب لعدة أشهر فقط، أما آخر زيجاتها فكانت من كاتب السيناريو ماهر عواد الذي ماتت وهي على ذمته.