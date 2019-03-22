كم بلغت تكلفة إطلالة نوال الزغبي في أحدث ظهور لها؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي جمهورها بصورة حديثة لها، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال مميزة، من توقيع دار أزياء “دولتشي أند غابانا”

نوال أطلت في الصورة بتيشيرت أبيض حمل شعار الدار بلغ ثمنه نحو 396 دولار أميركي، مع تنورة سوداء متوسطة الطول ويبلغ ثمنها نحو 1,168 دولار أميركي.

الفنانة اللبنانية أكملت إطلالتها بعقد مميز من الورود الحمراء، يبلغ ثمنه نحو 1,350 دولار أميركي، وتزينت بمكياج كثيف، وتركت شعرها منسدلا.

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وكانت نوال الزغبي قد احتفلت مؤخرا بإطلاق ألبومها الجديد «كده باي»، عبر موقع «يوتيوب».

وكان اللافت في الحفل الذي نظمته شركة «روتانا»، هو حضور ابنتها تيا ديب، في الحفل وذلك بعد قطيعة استمرت لعدة أشهر وانتقلت للعيش برفقة والدها إيلي ديب، ووجهت لها رسالة قالت فيها، إنها سعيدة جداً بإنجاز والدتها وأنها أحبت الألبوم، وكانت برفقة جدتها في الحفل، كما شاركت الفنانة نجوى كرم، وعدد من نجوم الفن اللبناني وسالم الهندي المدير التنفيذي لشركة “روتانا”.

ويتضمن الألبوم 10 أغنيات 7 باللهجة المصرية، و2 باللهجة اللبنانية، وواحدة فقط باللهجة العراقية، ومن بينها: «الجمال لناسه» و«اللي براسي عملته» و«جوا قلبه»، و«ما تصبح صبح»، و«آه يا سيدي»، و«كده باي»، و«100 وجع».

وتعاونت نوال في الألبوم، مع الشعراء والملحنين أمير طعيمة، وأيمن بهجت قمر، وخالد تاج الدين، وعمرو مصطفى، ونديم الشاعري، ويُعد هذا الألبوم هو الأول لنوال الزغبي مع شركة «روتانا» لصوتيات والمرئيات بعد انقطاع فني دام 10 سنوات.