وفاء عامر: «أشبع منها» تجربة شبابية تستحق الدعم وابني كان رافض مشاركتي معه

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

انتهي صناع عمل كليب “أشبع منها”، من وضع اللمسات النهائية الخاصة بمراحل المونتاج والمكساج، وطرح الكليب عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع اليوتيوب، والذي تشارك في بطولته الفنانة وفاء عامر بالأداء التمثيلي بجانب نجلها عمر لأول مرة.

وقالت الفنانة وفاء عامر، إن أمر مشاركتها في الكليب جاء بالصدفة، حيث كان يبحث نجلها عمر عن ممثلة أخري تشارك أمامه في دور الأم، مضيفة أنه كان رافضاً مساعدتها في بداية الأمر، حيث كان يري مشاركتها معه خطوة كبيرة خاصة وأنه مبتدئ.

وتابعت: “لكنني أصررت على المشاركة، لاسيما وأن القائمين على هذا العمل مجموعة من الشباب الصاعدين، بداية من المخرج والشاعر ومساعدين الإخراج وحتي المصورين، جميعهم وجوه جديدة في المجال ولكنهم يمتلكون موهبة، لذا كان ولابد أن أقف بجانبهم وأساعدهم في تقديم عملاً جيداً، فضلاً عن أن فكرة العمل كانت جيدة للغاية وهو ما شجعني أكثر على المشاركة معهم”.

وأشارت إلي أنها لم تتردد كثيراً في أن تشارك عملاً من بطولة شبابية، لأنها كانت في نفس مكانهم ذات يوم خلال بداية حياتها الفنية، وعلي الرغم من كونها ممثلة جديدة، إلا أن النجوم الكبار لم يعترضوا على أن تشاركهم البطولة منذ ذلك الحين، من ضمنهم النجم الكبير صلاح السعدني، موضحة أنها قامت بالوقوف أمامه في أولي بطولاتها ولم يعترض عليها إطلاقاً.

أما عن أبرز المواقف الكوميدية، التي دارت بينها وبين نجلها خلال التصوير، أضافت قائلة: “عندما كنا نقوم بتصوير أحد المشاهد، أخطأ وقال لي يا ماما، حينها قمت بتعنيفه سريعاً وقلت له هنا مفيش ماما، هنا في التصوير اسمها يا مدام، قالي حاضر يا مدام”.

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وأكدت أنها لم تقم بتوجيه نصايح فنية كثيرة لنجلها خلال التصوير، لأنها كانت تريده أن يظهر أدائه بشكل طبيعي، واختتمت كلامها قائلة: “ليس لدي مانع في المشاركة في أعمال غنائية أخرى، لكن لا بد أن أكون مؤمنة به ومعجبة بمحتواه”.

ومن جانبه، أكد المنتج أحمد الشاعر، مالك شركة 7DRK، أن أغنية العمل مهداة من قبل الشركة لفريق العمل دون مقابل مادي، مؤكداً أن أكثر ما جذبه للفكرة هو أن القائمين عليها مجموعة من الشباب، لذا كان لابد أن يقف بجانبهم ويدعمهم بهذا العمل البسيط ويساعدهم في توصيل رسالتهم لكل أمهات الوطن العربي في عيد الأم.

وأكد أن هذه الأغنية تعد التجربة الأولي للملحن مصطفي العسال في مجال الغناء، مضيفاً أنه أيضاً قدمها كإهداء دون مقابل دعماً منه لفريق العمل.

وتدور أحداث الكليب في إطار إنساني، يحث الأبناء على الاهتمام بأمهاتهم ومراعاتهن والتعبير لهن عن الشكر والامتنان.

يذكر أن أغنية “أشبع منها” من غناء وألحان مصطفي العسال، وكلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع محمد مجدي، والعمل إهداء من شركة 7DRK لكل أمهات الوطن العربي.