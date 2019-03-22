شاهد هدية عادل إمام لنجل سليمان عيد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

كشف الفنان المصري سليمان عيد عن بعض ذكرياته مع الفنان عادل إمام، وذلك عبر حسابه على موقع «أنستجرام».

سليمان نشر صورة لنجله عبدالرحمن وهو طفل ولابنته سلمى، وعلق قائلا: «العربيه دي كانت هديه الاستاذ عادل امام لابني عبد الرحمن سنه ١٩٩٥ والصوره دي سنه ١٩٩٨ لعبد الرحمن وهوا بيزوق نفس العربيه باخته سلمي ولحد دلوقتي العربيه موجوده وبنسلفها للجيران فعلا هديه الغالي غاليه وبتعيش الف شكر يا زعيم».

الصورة التي نشرها سليمان لأولاده حازت على إعجاب عدد كبير من جمهوره، كما أعجب الفانز بذكرياته مع الزعيم وسألوه عن أعماله معه.

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يُذكر أن سليمان عيد ذكر من قبل أنه كان في ضائقة مالية بعد زواجه بسبب الأقساط، وطلب العمل في مسرحية «الزعيم» للفنان عادل إمام، وعندما دخل عليه للمرة الأولى أكد له الزعيم أنه سيعمل معه.

سليمان قال إن عادل إمام سأله عن أجره في آخر مسرحية له فأخبره سليمان أنه 600 جنيه ووقتها وضع له راتب 1500 جنيه.

مسرحية «الزعيم» تم عرضها لأول مرة عام 1993، ومن إخراج شريف عرفة وبطولة مصطفى متولي، أحمد راتب، ورجاء الجداوي، ويوسف داوود.