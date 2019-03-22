ابنة ماجد المصري تحتفل بعيد ميلاده بصور قديمة لهما.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفلت ماهيتاب المصري، ابنة الفنان ماجد المصري بعيد ميلاده، عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

ماهيتاب نشرت صور عديدة لها برفقة والدها من مناسبات مختلفة، قبل وبعد ارتدائها للحجاب، وكتبت معلقة: «كل سنة وانت أحلى أب وأخ وصديق كل سنة وانت طيب يا سندي ربنا يخليك لينا يارب العمر كله».

ماهيتاب المصري احتفلت بخطوبتها منذ شهور، في جو عائلي، ونشر الفنان صور من حفل الخطوبة عبر حسابه الخاص.

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كما هنأ أحمد المصري نجل ماجد المصري والده بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده، وكتب عبر حسابه الخاص: «الأب هو من يؤمن بيك و يثق فيك و من الاخر هًوا الي بيعلمك تمشي انت يا ابويا علمتني كل حاجة في الحياة انت مثلي الاعلي و قدوتي و كفاية انك مستحملني لحد دلوقتي كل سنة وانت طيب يا ميجو يا ملكً».

ماجد المصري من مواليد عام 1963، ويحتفل هذا العام بعيد ميلاده الـ 56.

ماهيتاب وأحمد هما أولاد الفنان ماجد المصري من زوجته الأولى الفنانة منى إش إش، والتي ارتبط بها في بداية حياته الفنية، وانفصل عنها بعد ذلك.

ماجد المصري ينافس في شهر رمضان من خلال مسلسل «زلزال»، مع الفنان محمد رمضان، حلا شيحة، ونسرين أمين.