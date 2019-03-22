ناصيف زيتون يتصدّر محرك بحث “يوتيوب” في ساعات

متابعة بتجــــــــــرد: بدأ النجم ناصيف زيتون يحصد نجاح أغنيته الجديدة “كرمال الله” التي طرحها مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناته الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات. وتصدّرت الأغنية قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر محرك موقع “يوتيوب” واحتلت المرتبة الأولى بعد أقل من 24 ساعة على إتاحة عرضه الفيديو الخاص بها. الأغنية من من كلمات عادل رفول، ألحان وسيم بستاني وتوزيع جيمي حدّاد، وطرحها ناصيف على طريقة الليركس فيديو بفكرة مميّزة حملت توقيع ريشا سركيس، كما وحققت أكثر من نصف مليون مشاهدة حتى لحظة كتابة هذه السطور. لمشاهدة فيديو أغنية “كرمال الله”:

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