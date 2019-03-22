بيرين سات وزوجها الى محكمة الطلاق في هذا التاريخ

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت بعض الصحف التركية أنّ الممثلة بيرين سات تقدّمت بدعوى طلاق من زوجها النجم التركي كنان دوغلو، وتداولت الأخبار أنّ دعوى الطلاق سوف تُقام يوم في 28 آذار المقبل بعد زواج استمرّ لمدة 4 سنوات ونصف.
وتأكّدت الشائعات بعد ظهور سات في أحد شوارع إسطنبول دون أن يكون خاتم الزواج في يدها، ممّا أثار الجدل بين صفوف المتابعين، قبل أن يتم تأكيد الخبر رسمياً من قبل مصادر مقرّب منها.
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