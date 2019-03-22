حسام حبيب: زوجتي شيرين ليست مجرمة

متابعة بتجـــــــــــــرد: علّق الفنان المصري حسام حبيب على قرار نقابة المهن الموسيقية في مصر بإيقاف زوجته النجمة شيرين عبد الوهاب عن العمل وإحالتها إلى التحقيق.
وفي التفاصيل، فقد قال حسام حبيب في تصريحات صحفية له: “زوجتي لا تسيء لمصر ولم يصدر منها أي تصريح ضد بلدها، فهي إنسانة وطنية ولكن تم تحريف تصريحاتها ، وكانت تقصد الذين يشوهون صورتها”.
وأردف حسام: “زوجتي ليست مجرمة لكي تعاقب بالعكس هي إنسانة وطنية ورمز من رموز الفن المصري وتستحق التكريم دائمًا”.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس ادارة المهن الموسيقية كان قد اتّخذ قرارًا بايقاف شيرين عن الغناء وإحالتها للتحقيق بسبب ما صدر عنها من تصريحات تسيء لسمعة جمهورية مصر العربية والأمن القومي.
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