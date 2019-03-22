مترو دبي يعزف ألحانا عالمية

" frameborder="0"> " frameborder="0"> القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشارك بـ"مهرجان مترو دبي للموسيقى" 25 عازفاً من 15 دولة، يقدمون باقة من المعزوفات الموسيقية حتى 23 مارس 2019. وينطلق المهرجان في دورته الأولى بتنظيم من "براند دبي" بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي.

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